Astrofizik, yıldızların, gezegenlerin, galaksilerin, bulutsuların ve evrendeki diğer nesnelerin doğumunu, yaşamını ve ölümünü açıklamak için fizik ya da kimya yasalarını uygulayan uzay biliminin bir dalıdır. İki kardeş bilimi vardır, astronomi ve kozmoloji aralarındaki çizgiler bulanıklaşır. Astronomi pozisyonları, parlaklıkları, hareketleri ve diğer özellikleri ölçer. Astrofizik ile evrendeki küçük ve orta boy yapıların fiziksel teorileri ortaya çıkarabilir.

Kozmoloji bunu en büyük yapılar ve bir bütün olarak evren için uygulayabilir. Uygulamada, üç meslek sıkı sıkıya bağlı bir çizelge oluşturmaktadır. Bir bulutsunun pozisyonunu veya ne tür bir ışık yaydığını uzmanına sorabilirsiniz. Gök bilimci önce cevap verebilir. Bulutsunun ne yaptığını ve nasıl oluştuğunu ya da astrofizikçi için önemli dengelerini öğrenebilirsiniz. Verilerin evrenin oluşumuna nasıl uyduğunu kozmolog araştırmaktadır.

Astrofizik Hedefleri Nelerdir?

Astrofizikçiler evreni ve içindeki yerimizi anlamaya çalışırlar. NASA’nın astrofizik amaçları araştırmalara göre “evrenin nasıl çalıştığını keşfetmek, nasıl başladığını ve nasıl geliştiğini araştırmak ya da diğer yıldızların etrafındaki gezegenlerde yaşam aramaktır”. Yaşadığımız evren üstünde sahip olunan veya olunabilecek özellikleri bulabilir.

NASA, bu hedeflerin üç geniş soru ürettiğini belirtiyor:

– Evren nasıl çalışır?

– Buraya nasıl geldik?

– Yalnız mıyız?

Newton ile Arasında ki Bağ

Astronomi en eski bilimlerden biri olsa da Isaac Newton ile teorik astrofizik başladı. Newton’dan önce, gökbilimciler, fiziksel temeli olmayan karmaşık matematiksel modelleri kullanarak göksel cisimlerin hareketlerini tanımladılar. Newton, tek bir teorinin uzaydaki uyduların ve gezegenlerin yörüngelerini hatta Dünya’daki bir top mermisinin yörüngesini aynı anda açıkladığını gösterdi. Bu, göklerin ve yerin aynı fiziksel yasalara tabi olduğu şaşırtıcı sonucunun kanıt analizlerine eklendi.

Belki de Newton’un modelini öncekilerden tamamen ayıran şey hem öngörücü, hem de açıklayıcı olmasıdır. Uranüs’ün yörüngesindeki sapmalara dayanarak, gökbilimciler yeni bir gezegenin konumunu tahmin etmişlerdi. Bu da daha sonra Neptün olarak gözlemlendi ve adlandırıldı. Tahmin edici ve tanımlayıcı olmak olgun bir bilimin işaretidir ve astrofizik bu kategoridedir. Böylece yapılan analiz ve veri çalışmaları ile Newton’un bıraktığı hazine sürdürülebilir olarak devam etmektedir. Ayrıca bu veriler çoğu farklı alanlarda da kullanılabilir.