Bursa’da bir ahırda çıkan yangın, paniğe yol açtı.

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Ahırda bulunan 5 büyükbaş hayvan, sahipleri tarafından kurtarıldı ve yangın çevreye yayılmadan kısa sürede söndürüldü.

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Edinilen bilgilere göre, Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi 12. Bahçe Sokak’ta yer alan bir ahırda, sebebi henüz bilinmeyen bir yangın çıktı.

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Ahır sahipleri alevleri fark edince içerideki 5 büyükbaşı dışarı çıkardı.

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İtfaiye ekipleri hızla olay yerine gelerek alevleri çevreye yayılmadan kontrol altına aldı.

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Can kaybı yaşanmazken, ahır kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılmaya devam ediyor.

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Kaynak: İHA