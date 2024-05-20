Bursa’da bir ahırda çıkan yangın, paniğe yol açtı.

Ahırda bulunan 5 büyükbaş hayvan, sahipleri tarafından kurtarıldı ve yangın çevreye yayılmadan kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi 12. Bahçe Sokak’ta yer alan bir ahırda, sebebi henüz bilinmeyen bir yangın çıktı.

Ahır sahipleri alevleri fark edince içerideki 5 büyükbaşı dışarı çıkardı.

İtfaiye ekipleri hızla olay yerine gelerek alevleri çevreye yayılmadan kontrol altına aldı.

Can kaybı yaşanmazken, ahır kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılmaya devam ediyor.