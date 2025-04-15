İstifasını kamuoyuyla paylaşan Karabatı, bir yılını geride bıraktığı belediye başkanlığı sürecinde, her kararında Karacabey halkının yararını gözetmeye çalıştığını vurguladı. Geldiği noktada, daha özgür ve kapsayıcı bir yönetim anlayışıyla hizmet etmek istediğini ifade eden Karabatı, bu nedenle partisinden ayrıldığını belirtti.

İşte Karabatı’nın açıklamasından öne çıkan satırlar:

"Karacabey’e hizmet etme sorumluluğunu üstleneli bir yıl oldu. Bu süre zarfında tüm kararlarımı, hemşehrilerimizin yararını gözeterek almaya özen gösterdim. Şimdi ise görevimi daha özgür bir zeminde ve daha kapsayıcı bir yaklaşımla sürdürebilmek adına, İYİ Parti üyeliğimden istifa ettiğimi ve belediye başkanlığı görevime bağımsız olarak devam edeceğimi kamuoyuna saygıyla bildiriyorum."

Karabatı ayrıca, Karacabey’e olan sevgisinin siyasi kimliklerin çok ötesinde olduğunu vurgulayarak, “Bundan sonra da her bir hemşehrimizin sesi olmaya, birlikte üretmeye ve Karacabey’i el birliğiyle daha ileri taşımaya devam edeceğim” ifadelerine yer verdi.