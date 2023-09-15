9 Eylül'de Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşanan olayda, alkol almış bir kişi olan Bilal K. (40), yanında taşıdığı tabancayı çıkararak seyir halinde olan bir tramvaya ateş etti. Neyse ki, tramvayın camına isabet eden kurşun kimseye zarar vermedi. Hemen olayın farkına varan tramvayın sürücüsü, polis ekiplerini çağırdı. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi titiz bir çalışma sonucunda yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bilal K., 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.