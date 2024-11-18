Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvanat bahçesinde, aslanlar bakıcıları tarafından bırakılan yaklaşık 50 kiloluk karkası büyük bir iştahla yedi. Yaklaşık 206 bin metrekarelik bir saha üzerine kurulu bulunan Bursa Hayvanat Bahçesi'nde bir aslanın günde ortalama 5-6 kilogram et yediğini belirten yetkililer, günün bir kısmını dinlenerek geçiren bu vahşi kedilerin beslenme ve davranış zenginleştirme programına tabi tutulduğunu söyledi.

Tabiatta zamanlarının büyük bir kısmını yiyecek bulmak, yuva yapmak ve kendi hakimiyet alanlarını korumak için geçiren aslanların hayvanat bahçesinde veteriner, biyolog ve yetkililer tarafından kalorileri tek tek hesaplanan gıdalarla beslenirken, vatandaşlarla onları ilgiyle izledi.