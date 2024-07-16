Mustafakemalpaşa'da Tatkavaklı Avcılar Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen 5. Avcılık Bayramı renkli görüntülere sahne olurken, etkinliğe katılan kadın avcılar bölgenin en kapsamlı atış yarışmalarında hünerlerini sergiledi.



Kadın atıcılarında yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte 500'e yakın avcı, hedefi 12'den vurmak için kıyası yarışırken, 4 kategoride yapılan atış turnuvasında dereceye girenler ödüllendirildi.

Atış sporları ve yaban hayatını besleme etkinliklerinden, kurs eğitimlerine kadar her yıl üyelerine birçok faaliyet programı sunan Tatkavaklı Avcılar Kulübü, Türkiye'nin birçok şehrinden avcıyı Mustafakemalpaşa'daki atıcılık yarışmasında buluşturdu.

54. kuruluş yılını kutlayan kulübün öncülüğünde bu yıl 5.'si düzenlenen Avcılık Bayramı ve Atış Sporlar Turnuvası, Fevzidede Mahallesi'ndeki atış poligonunda gerçekleştirilirken etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Nail Kalkandeler, AK Parti Başkanı Mutlu Turgut, MHP Başkanı Suat Buldu, STK temsilcileri ve muhtarların yanı sıra 500'e yakın avcı katılım gösterdi.



"Atıcılık, geleneksel kültürümüzün parçası"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Avcılık Bayramı'nın açılışında konuşan Tatkavaklı Avcılar Kulübü Başkanı Zafer Efe, doğaya ve atıcılığa gönül veren tüm sporcuları bu özel programda misafir etmekten memnun olduklarını söyledi.

“Atıcılık yapmak bizim geleneksel kültürümüzün bir parçası, doğayı korumakta bir avcılık prensibidir” diyen Efe; “Öncelikle bu etkinliği düzenlememize katkı sağlayan sponsorlarımıza, yönetim kurulumuza ve özellikle kadın üyelerimize teşekkür ediyorum Avcılık, belli kurallara tabidir. Bizlerde her zaman bu kurallara riayet eden bir kulübüz. 54 yıldır üyelerimize hizmet veriyoruz. Yeni av sezonu 10 Ağustos itibariyle açılacak. Bir avcı her ne kadar av vurmak istese de bir o kadar da doğayı korumak ister.

Av Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını, avcılarımızın kazasız, belasız bir sezon geçirmelerini diliyorum. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

500 avcıdan hüner gösterisi

Protokolün başlangıç atışları yaptığı etkinlikte yarışmacılar, tek kurşun pet şişe, hareketli domuz tek kurşun, hareketli keklik grupman ve bayanlar tek kurşun pet şişe puanlamasında hedefi vurmak için ter döktü. Gün boyunca süren yarışlarda usta atıcılar hünerlerini sergilerken, atış poligonunu dolduran izleyenlere de çekişmeli ve heyecanlı anlar yaşattı.



Atış yarışmalarında dereceye girenlere otomatik tüfek, havalı tüfek, makinalı olta seti hediye edildi.

Hareketli keklikte Ömer Kaçar, kurşun pet şişede İsmail Uzun, hareketli domuzda Oktay Çivi birinci oldu. Kadınlar pet şişe tek kurşunda ise Oya Denizeri birinci oldu.