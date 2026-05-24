Belediyenin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, vatandaşlardan resmi duyuruları takip etmeleri ve baraj ile akarsu yataklarından uzak durmaları istendi. Paylaşımda, Doğancı Barajı, Nilüfer Barajı, Büyükorhan Cuma Barajı, Çınarcık Barajı, Gölbaşı Barajı ve Boğazköy Barajı’nda kontrollü su salınımı yapıldığı belirtildi.

Belediye, su seviyesindeki yükselme nedeniyle tahliye süreci boyunca vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, akarsu yataklarına yakın alanlarda bulunan ulaşım yolları, tarım arazileri ve diğer unsurlar için gerekli tedbirlerin alınması istendi.