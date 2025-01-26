Kampanyası 11 aydır devam eden Barış’ın, henüz %71 oranında tamamlanan bağış süreci için zaman daralıyor. İlk valilik izni, bitimine bir aydan az kala büyük bir destek çağrısıyla devam ediyor.

Barış’ın ailesi, aslen Muşlu ve Bursa’da yaşamlarını sürdürüyor. Ancak kısıtlı bir sosyal çevreye sahip oldukları için kampanyada yeterli gönüllü desteğini bulamıyorlar. Şimdi sıra Barış’ın hayata tutunması için gereken yardımlarda…

Barış’ın Sağlık Durumu Endişe Verici

Barış, SMA hastalığı nedeniyle yutkunma kaslarını kaybetti. Doktorların ağızdan beslenmesini durdurması üzerine, burundan midesine uzanan bir hortumla (NG tüpü) besleniyor. Bu durum, minik Barış’ın yalnızca 5.5 kiloya kadar düşmesine yol açtı. Solunum kaslarının da iflas etme riski taşıdığı belirtilirken, trakeostomi ihtiyacı gündemde. Barış’ın daha fazla kas kaybı yaşamadan tedavi sürecine ulaşabilmesi için kampanyanın bir an önce tamamlanması gerekiyor.

Barış Kılıç için başlatılan yardım kampanyası, Valilik onayıyla resmi olarak yürütülmektedir. Detaylar, e-Devlet üzerinden Yardım Toplama Yetkisi Sorgulama ekranından kontrol edilebilir.

Faaliyet Numarası: 16.2024.259

Alıcı: Savaş Kılıç

IBAN: TR78 0009 9033 3423 1000 1000 01