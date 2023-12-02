Bursa'da, Ankara Caddesi'nde trafiği altüst eden bir sahne yaşandı. Başıboş bir tay, adeta araçlarla yarışarak İzmir istikametine doğru hızla ilerledi. Vatandaşlar, bu anı cep telefonlarıyla kaydederek şaşkınlıklarını paylaştı.

Trafikteki tehlikeye dikkat çeken kayıtlarda, tayın ana cadde üzerinde araçların arasında koştuğu görülüyor. Olayın şokunu yaşayan sürücülerden biri, tayı güvenli bir yere yönlendirmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Boynunda tasma olduğu fark edilen tay, çevredekileri şaşkına çevirdi.