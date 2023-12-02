Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Kaygusuz, “İnegöl’ün yeniden önünü açmak ve hizmet kervanını yeniden hızlandırmak gayesiyle ekibimizle birlikte göreve talip olduk” ifadelerini kullandı.

İNSANLAR REFAH’IN HİZMETLERİNİ ARIYOR

“İnegöl’e hizmet edebilecek olmanın heyecanı ve gururunu yaşadıklarını belirten Kaygusuz, “Değerli basın mensupları ve saygıdeğer İnegöllü hemşerilerim. Bilidiğiniz gibi 24 Kasım’da genel başkanımız sayın Fatih Erabakan tarafından Ankara’da Yeniden Refah Partimizin belediye başkan adayı olarak ilan edildim. Ben Refah Partisi’nin kapatılmadan önceki son ilçe başkanıydım. O süreçte iktidar partisiydik ve Refah Partisi olarak efsane hizmetler yaptık. Himetlerimiz, hem yerelde hem de genelde halen daha aktif bir şekilde kullanılıyor. İnsanlarımız Refah Partisi’nin hizmetlerini arıyor. Bugün sabahları çıkıp İnegöl Kültürpark’ta yürüyüş yapan insanlarımızın bize dua ettiğini biliyorum. Yine İnegöl’ümüzde mobilya ile alakalı önce Türkiye’de sonra Dünya’da tanıtılmasını sağlayacak fuar çalışmasını gerçekleştirmiştik. O zamanlar bize böyle fuar mı olur demişlerdi. Bizler bugün haklı gururu yaşıyoruz. Yine hava kirliliğiyle mücadele kapsamında sanayimizi doğal gaz ile buluşturmuştuk. Bu hizmetimizin de halen daha güzel anıldığını biliyorum. Tabi ki dünya değişiyor. Biz de Yeniden Refah Partisi olarak İnegöl’ün bekleyen, yığılan sorunlarını çözmek için yola çıktık. Zaten bizim yaptıklarımızın üzerine çok da birşey yapılmış olduğu söylenemez. İnegöl’ün yeniden önünü açmak ve hizmet kervanını yeniden hızlandırmak gayesiyle ekibimizle birlikte göreve talip olduk.”

Mehmet Kaygusuz sözlerine şu şekilde devam etti;

RÜŞVET ALAN DA VEREN DE MELUNDUR LEVHASINI YENİDEN BELEDİYEYE ASACAĞIZ

“Büyükşehir yasasıyla birlikte ilçe belediyelerinin hizmetleri sınırlandırıldı ama biz inanıyoruz ki çalışıldığı ve arzu edildiği taktirde hizmetler gelecektir. Biz kısıtlara karşı iman varsa imkan vardır diyoruz. Biz 94 ruhuyla daha önceden yaptığımız gibi İnegöl’e şefffafça ve dürüstçe hizmet edeceğimizi vaad ediyoruz. Yol, çöp, çukur, çamur bunlar belediyelerin rutin görevleridir. Bu süreç doğru idare edildiği zaman sorunlar çıkmayacaktır. Esas olan adil düzen anlayışıyla insanlarımıza adaletli hizmet sunabilmektir. Biz göreve geldiğimizde belediyeye Rüşvet alan da veren de melundur yazısı asmıştık. Maalesef bu tabloyu yerinde göremiyoruz. Arkadaşlarımızın bu yazıyı görmeden de bu şekilde çalıştıklarını düşünüyoruz ama biz o levhayı yeniden o yazıyı asacağız. O kapıdan geçen herkesin eşit olduğunu vatandaşlarımıza hissettireceğiz. Tüm basın mensuplarına teşekkür ediyorum ve İnegöllü hemşerilerimin desteğini bekliyorum.”