Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 günlük hava durumu tahminine göre Ramazan Bayramı'nda Bursa genelinde termometreler 20 derece seviyesi üzerinde seyredeceği bekleniyor.

-Ramazan Bayramı'nın ilk gününde en düşük sıcaklık sabah saatlerinde 8 derece seviyelerinde ölçülüyor. Gün içinde termometreler az bulutlu havayla birlikte en yüksek sıcaklık 22 derece seviyelerinde seyrediyor.

-Ramazan Bayramı'nın 2. gününde sabah saatlerinde termometreler 8 derece seviyelerinde seyrederken gün içerisinde rüzgarlı havayla birlikte en yüksek sıcaklık 23 derece seviyelerinde ölçülecek.

-Ramazan Bayramı'nın son gününde ise sabah saatlerinde en düşük sıcaklık 9 derece seviyelerinde ölçülüyor. Gün içerisinde rüzgarlı havayla birlikte termometreler 23 derece seviyelerinde ölçülüyor.

İŞTE BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?

-İnegöl'de Ramazan Bayramı'nın 1. gününde en düşük sıcaklık 4 derece seviyelerinde ölçülürken gün içerisinde az bulutlu havayla beraber en yüksek sıcaklık 23 derece seviyelerinde seyredeceği görülüyor.

-Ramazan Bayramı'nın 2. günü sabah saatlerinde termometreler 3 derece olarak ölçülürken gün içerisinde az bulutlu hava hakim olacağı görülüyor. En yüksek sıcaklık 24 derece seviyelerinde ölçülecek.

-Ramazan Bayramı'nın son gününde ise sabah saatlerinde en düşük sıcaklık 2 derece seviyelerinde ölçüldü. İnegöl halkı günü parçalı bulutlu bir havayla geçirirken en yüksek sıcaklık 24 derece seviyelerinde seyredecek.

İŞTE İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ