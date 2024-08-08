Gemlik Belediye Meclisi Ağustos Ayı Olağan Oturumu, doğrudan tüm Gemliklilerin katılımına açık olarak Balıkpazarı Mahallesi’nde yapıldı. Meclis toplantısında gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Gemliklilere söz verilerek meclis kürsüsünde kendilerini ifade etme imkânı sağlandı.

Gemlik Belediye Meclisi Ağustos Ayı 1. Oturumu, Cemil Meriç Kültür Merkezi’nin ay boyunca bakımda olması fırsat bilinerek ilçenin kalbi olan Balıkpazarı’nda yapıldı. Günün her saati yoğun, Gemlik’in en köklü yerleşim yerlerinden biri olan Balıkpazarı’nda belediye meclisi için özel platform kuruldu. İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu ile başlayan meclisi Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren yönetti. Belediye meclisinin genelde Ağustos ayında tatil edildiğini ve toplanmadığını dile getiren Başkan Deviren, Gemlik için durmadan çalışmayı amaçladıklarını, dolayısıyla bu yıl belediye meclisini tatil etmediklerini söyledi.



“Doğru iş yapmak için birbirimize güvenmeliyiz”

Doğrudan halka açık meclis toplantısının Gemlik’te ilk defa yapıldığını belirten Başkan Deviren, “Daha önce, kültür merkezimizin ses sisteminin arızalı ve bazı koltuklarının bakıma ihtiyacı olduğunu görmüştük. Bunu fırsat bilerek sizlerle birlikte olmak istedik. Meclisi burada yapacağımızı, daha önceki toplantıda da söylemiştik. Kentimizde dokunulması gereken noktalar var. İğneyi kendimize batırırsak sorunların büyük bölümünü çözmüş oluruz. Bir iş ya doğrudur ya yanlıştır. Biz doğruyu yapmak adına birbirimize inanmalıyız, birbirimize güvenmeliyiz. Bu kentin marka şehir olmaya ihtiyacı var. Gemlik’in tarihi milattan önce 10 binli yıllara dayanıyor. O tarihi yapıyı resmedecek şeyler olmalı. Önümüzdeki iki yıl ciddi hareketlilik başlayacak. Kentsel Dönüşüm konusunda gerekli hazırlıklar yapılmıştı ama pandemi ve depremler nedeniyle güncelliğini yitirdiler. Bu konuda yeniden çalışmalara başlıyoruz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.”



Kürsü Gemliklilerin oldu

Gündem maddeleri, ikinci oturumda karara bağlanmak üzere ilgili komisyonlara devredildikten sonra söz Gemliklilere geçti. Başkan Deviren, isteyenlerin meclis kürsüsünde talep, ihtiyaç ve düşüncelerini dile getirebileceklerini söyledi. Davetin ardından kürsüye gelen vatandaşlar esnafın ihtiyaçları, kentsel dönüşüm, mahallelerdeki temizlik ve bakım çalışmaları ile çeşitli konulardaki düşüncelerini meclis kürsüsünde özgürce dile getirdiler.

Gemlik Belediye Meclisi’nin 2. Oturumu 12 Ağustos Pazartesi yapılacak. Cemil Meriç Kültür Merkezi’ndeki tadilatın devam etmesi nedeniyle toplantı yeri belirlendikten sonra ilan edilecek.