Marmara Belediyeler Birliği (MBB) ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Tirilye’de farklı bir projeyi hayata geçirerek ‘Gri Su’ olarak bilinen atık suyun işlendikten sonra tekrar kullanılmasını hedeflediklerini söyledi. Gri su hattını binalara bağlayarak ciddi tasarruf sağlanabileceğini belirten Başkan Mustafa Bozbey, “Bizler çözülmemiş sorunlara el atıyoruz. Bu sorunları çözmek için uğraşıyoruz” dedi.

TİRİLYE’DE ÖRNEK PROJE

Tirilye’de farklı bir projeyi hayata geçireceklerini açıklayan Başkan Mustafa Bozbey, Tirilye’nin altyapısına gireceklerini, kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyuyla birlikte arıtma tesisinin yapılacağını açıkladı. Arıtma tesisindeki suyun tuvaletlerde kullanılması için bir hat daha döşeyeceklerini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, şunları söyledi;

“Tirilye’deki projede, yağmur suyu, kanalizasyon suyu, içme suyu ve gri su hattı olacak. Gri su hattını binalara bağlayacağız. Binalara bundan sonra tuvaletlerle ilgili ayrı bir hat döşenmesini sağlamalıyız. Arıtma tesisinden çıkacak suyu bir kez daha kullanmayı hedefliyoruz. Bunu yaparsak çok ciddi tasarruf yapma imkanına sahip olacağız. Bizler çözülmemiş sorunlara el atıyoruz. Onları çözmekle uğraşıyoruz”.