Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 7.208 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
Denetimlerde tespit edilen ihlaller ve cezalar şu şekilde sıralandı:
- Hız İhlali: 938 araç/sürücü
- Alkollü Araç Kullanma: 108 araç sürücüsü
- Emniyet Kemeri Kullanmama: 1.099 araç/sürücü
- Kask Kullanmama: 470 motosiklet sürücüsü
- Sürücü Belgesiz Araç Kullanma: 347 araç/sürücü
- Drift, Modifiye ve Abartı Egzoz Kullanma: 98 araç/sürücü
- Cep Telefonu Kullanma: 447 araç/sürücü
- Yasak Park: 1.312 araç/sürücü
- Trafik İşaret Levhaları ve Yer İşaretlerine Uymama: 423 araç/sürücü
- Kırmızı Işık İhlali ve Yaya Geçidinde Öncelik Vermeme: 249 araç/sürücü
Ek olarak, Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden 1.717 ihlal tespit edilmiştir. Toplamda, bu denetimler sonucunda 7.208 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulanmıştır.
Kaynak: ALEYNA BERFE KURT