Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 7.208 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde tespit edilen ihlaller ve cezalar şu şekilde sıralandı:

  • Hız İhlali: 938 araç/sürücü
  • Alkollü Araç Kullanma: 108 araç sürücüsü
  • Emniyet Kemeri Kullanmama: 1.099 araç/sürücü
  • Kask Kullanmama: 470 motosiklet sürücüsü
  • Sürücü Belgesiz Araç Kullanma: 347 araç/sürücü
  • Drift, Modifiye ve Abartı Egzoz Kullanma: 98 araç/sürücü
  • Cep Telefonu Kullanma: 447 araç/sürücü
  • Yasak Park: 1.312 araç/sürücü
  • Trafik İşaret Levhaları ve Yer İşaretlerine Uymama: 423 araç/sürücü
  • Kırmızı Işık İhlali ve Yaya Geçidinde Öncelik Vermeme: 249 araç/sürücü

Ek olarak, Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden 1.717 ihlal tespit edilmiştir. Toplamda, bu denetimler sonucunda 7.208 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulanmıştır.

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Kaynak: ALEYNA BERFE KURT