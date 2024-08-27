Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 7.208 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde tespit edilen ihlaller ve cezalar şu şekilde sıralandı:

Hız İhlali: 938 araç/sürücü

938 araç/sürücü Alkollü Araç Kullanma: 108 araç sürücüsü

108 araç sürücüsü Emniyet Kemeri Kullanmama: 1.099 araç/sürücü

1.099 araç/sürücü Kask Kullanmama: 470 motosiklet sürücüsü

470 motosiklet sürücüsü Sürücü Belgesiz Araç Kullanma: 347 araç/sürücü

347 araç/sürücü Drift, Modifiye ve Abartı Egzoz Kullanma: 98 araç/sürücü

98 araç/sürücü Cep Telefonu Kullanma: 447 araç/sürücü

447 araç/sürücü Yasak Park: 1.312 araç/sürücü

1.312 araç/sürücü Trafik İşaret Levhaları ve Yer İşaretlerine Uymama: 423 araç/sürücü

423 araç/sürücü Kırmızı Işık İhlali ve Yaya Geçidinde Öncelik Vermeme: 249 araç/sürücü

Ek olarak, Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden 1.717 ihlal tespit edilmiştir. Toplamda, bu denetimler sonucunda 7.208 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulanmıştır.