BUSKİ Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşımda Nlüfer ilçesinde su kesintisi yapılacağını açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi ,Umut sokak, Bülbül sokak, Anafartalar Caddesi, Gürgen sokak ve civarında 30.08.2024 - 28.09.2024 tarihleri arasında 09:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır."
Kaynak: YAVUZ YILMAZ