Bursa'nın İznik ilçesinde, bir kamyonetin bisiklet sürücüsüne çarpması sonucu meydana gelen kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, saat 16.00 sularında Adapazarı Yolu Lefke Kapı girişinde gerçekleşti. Lefke Kapı istikametinden Adapazarı yoluna yönelen Yüksel G. tarafından kullanılan 34 AF 027 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Şaban Cengiz'in bisikletine çarptı.

Kamyonetin sol ön tekeri altında kalan Cengiz, kaza sonucu ağır yaralandı. Olayın ihbar edilmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri hızla kaza yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cengiz'e acil müdahalede bulunurken, çevredekiler yağmurdan etkilenmemesi için şemsiyeler açtılar. Cengiz daha sonra ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı, ancak sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kamyonet sürücüsü Yüksel G., polis tarafından gözaltına alındı ve ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Yüksel G.'nin kamyonetiyle Adapazarı yoluna girdiği sırada, karşı yönden gelen Şaban Cengiz'in bisikletini fark etmediği ve çarpmanın meydana geldiği açıkça görülüyor.