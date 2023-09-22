Bursa sinemaları, sinema tutkunlarına büyülü anlar yaşatmak için kapılarını açıyor! Sizi gerçek dünyadan alıp farklı hikayelerin, duyguların ve maceraların içine götürecek bir dizi harika filmle dolu bir sezon sizi bekliyor. İster aksiyonun doruklarına çıkmak isteyin, ister duygusal bir yolculuğa çıkmak, belki de gizem dolu anlara tanıklık etmek isteyin, Bursa sinemaları her zevke hitap eden bir film seçeneği sunuyor.

Birlikte kahkahalar atacağınız komediler, heyecanla izleyeceğiniz aksiyon filmleri, romantik hikayeler, korku dolu gerilimler ve daha fazlası bu sezon sizleri bekliyor.

Paribu Cineverse Bursa Marka

Yıldız Tozu

Mustafa Kutlu'nun aynı isimli kitabından uyarlanan bu dokunaklı film, sıcak bir kasabada yaşayan iki küçük kardeş olan Mustafa ve Kenan'ın hikayesini anlatıyor.

Ammar 4

Gülnaz, komşusu Ömer'in evliliğini bitirmeye karar verir ve bu kötü niyetli amacını gerçekleştirmek için Ömer'in annesiyle işbirliği yapar. Birlikte Ömer'e karşı bir büyü yapmayı planlarlar.

Cehennem Melekleri 4

Cehennem Melekleri, serinin bu yeni filmiyle karşımızda! Bu sefer, büyük bir özel orduyu komuta eden tehlikeli bir silah tüccarıyla karşı karşıya gelecekler.

Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi

Sıradan genç kız Marinette, Paris'i kötülerden korumak için Uğur Böceği'ne dönüşüyor ve Kara Kedi ile birlikte şehre eğlenceli bir kaos getiriyor.

Dehşetin Yüzü 2

Rahibe Irene, İblis Rahibe Valak ile ikinci kez karşı karşıya gelerek tüyler ürpertici bir korku hikayesine imza atıyor.

Adalet 3

McCall, Güney İtalya'da arkadaşlarını korumak için mafya ile mücadele ediyor ve ölümcül tehlikelerle yüzleşiyor.

Oppenheimer

Christopher Nolan'ın yönettiği film, atom bombasının yaratılmasındaki büyük rolü oynayan bilim adamı Julius Robert Oppenheimer'ın yaşamına dokunuyor, bu sırada dünya tarihini değiştiren bir kararı anlatıyor.

Bursa Cinetech Zafer Plaza Sinema Salonu

Ölümcül dalış

İki kız kardeş, uzak bir dalış macerasında bir kaza sonucu biri 28 metre derinlikte mahsur kalınca, diğerinin onun hayatını kurtarmak için verdiği mücadeleyi konu alan dokunaklı bir hikayeyi anlatıyor.

Kocamı Kim Öldürür

Aşk ve para arasında kalan bir kadının yaşadığı çaresizliği anlatan bir komedi filmi.

Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi

Sıradan genç kız Marinette, Paris'i kötülerin kaosundan kurtarmak için Uğur Böceği'ne dönüşüyor ve Kara Kedi ile güçlerini birleştirerek şehri korumaya çalışıyor. Sihir ve macera dolu bir hikaye sizi bekliyor!

Ammar 4

Gülnaz, komşusu Ömer'in evliliğini bitirmeye karar verir ve bu kötü niyetli amacını gerçekleştirmek için Ömer'in annesiyle işbirliği yapar. Birlikte Ömer'e karşı bir büyü yapmayı planlarlar.

Cehennem Melekleri 4

Cehennem Melekleri, serinin bu yeni filmiyle karşımızda! Bu sefer, büyük bir özel orduyu komuta eden tehlikeli bir silah tüccarıyla karşı karşıya gelecekler.

Meg 2: Çukur

Devasa Meg'ler ve çevre yağmacılarına karşı cesur bir araştırma ekibi, denizlerin derinliklerinde zorlu bir mücadeleye giriyor. Korkutucu ve heyecan verici bir devam filmi sizi bekliyor.

Bursa Cinebak (Parkur AVM) Sinema Salonu

Ammar 4

Gülnaz, komşusu Ömer'in evliliğini bitirmeye karar verir ve bu kötü niyetli amacını gerçekleştirmek için Ömer'in annesiyle işbirliği yapar. Birlikte Ömer'e karşı bir büyü yapmayı planlarlar.



Cehennem Melekleri 4

Cehennem Melekleri, serinin bu yeni filmiyle karşımızda! Bu sefer, büyük bir özel orduyu komuta eden tehlikeli bir silah tüccarıyla karşı karşıya gelecekler.



Kocamı Kim Öldürür

Aşk ve para arasında kalan bir kadının yaşadığı çaresizliği anlatan bir komedi filmi.

Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi

Paris'in kahramanları, Marinette'in Uğur Böceği ve Kara Kedi'ye dönüşerek şehri kötülerin elinden kurtarmak için sıradışı güçlerini birleştiriyorlar. Sihir ve macera dolu bir yolculuk sizi bekliyor!

Dehşetin Yüzü 2

İblis Rahibe Valak geri döndü! Rahibe Irene, korku dolu bir devam filminde, 1956 Fransa'sında kötülüğün izini sürüyor. Ürkütücü bir buluşma için hazır olun.

Doru Ada Macerası

Doru ve arkadaşları, Ormanın Kralı unvanını kazanmak için yarıştıkları gizemli bir oyunun içine çekilirler. Eğlenceli parkurların ötesinde, beklenmedik sürprizler ve rekabet sizi bekliyor.

Bursa ÖzdilekPark Cinetime Sinema Salonu

Ammar 4

Gülnaz, komşusu Ömer'in evliliğini bitirmeye karar verir ve bu kötü niyetli amacını gerçekleştirmek için Ömer'in annesiyle işbirliği yapar. Birlikte Ömer'e karşı bir büyü yapmayı planlarlar.



Cehennem Melekleri 4

Cehennem Melekleri, serinin bu yeni filmiyle karşımızda! Bu sefer, büyük bir özel orduyu komuta eden tehlikeli bir silah tüccarıyla karşı karşıya gelecekler.



Kocamı Kim Öldürür

Aşk ve para arasında kalan bir kadının yaşadığı çaresizliği anlatan bir komedi filmi.

Ölümcül dalış

İki kız kardeş, uzak bir dalış macerasında bir kaza sonucu biri 28 metre derinlikte mahsur kalınca, diğerinin onun hayatını kurtarmak için verdiği mücadeleyi konu alan dokunaklı bir hikayeyi anlatıyor.

Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi

Sıradan genç kız Marinette, Paris'i kurtarmak için Uğur Böceği ve Kara Kedi'ye dönüşüyor. Sihirli güçlerin ve maceranın buluştuğu bir hikaye!

Venedik’te Cinayet

Dedektif Hercules Poirot, Venedik'te sakin bir yaşam sürerken, gizemli bir cinayeti çözmek için yeniden göreve çağrılır. Hızlı düşünen bir zeka ve gizem dolu bir cinayet sizi bekliyor.

Oppenheimer

Christopher Nolan'ın yönettiği film, atom bombasının yaratılmasında önemli bir rol oynayan bilim adamı Julius Robert Oppenheimer'ın hikayesini anlatıyor. Tarihi ve bilimsel bir macera sizi bekliyor.

Büyük Felaket: Asit Yağmuru

Dünya genelinde artan sıcaklıklarla birlikte asit yağmurları felaketi dünyayı sarar. Latin Amerika'dan Fransa'ya kadar yayılan bu ölümcül yağmurlar, kaos ve panik yaratır. Orta da kalan bir aile ise hayatta kalmak için umutsuzca güvenli bir sığınak arar. Bu gerilim dolu hikaye, felaketin gölgesinde hayatta kalmaya çalışan bir ailenin mücadelesini anlatıyor.

Yıldız Tozu

Mustafa Kutlu'nun aynı isimli kitabından uyarlanan bu dokunaklı film, sıcak bir kasabada yaşayan iki küçük kardeş olan Mustafa ve Kenan'ın hikayesini anlatıyor.

Bursa Paribu Cineverse (Podyum Park)

Ammar 4

Gülnaz, komşusu Ömer'in evliliğini bitirmeye karar verir ve bu kötü niyetli amacını gerçekleştirmek için Ömer'in annesiyle işbirliği yapar. Birlikte Ömer'e karşı bir büyü yapmayı planlarlar.



Cehennem Melekleri 4

Cehennem Melekleri, serinin bu yeni filmiyle karşımızda! Bu sefer, büyük bir özel orduyu komuta eden tehlikeli bir silah tüccarıyla karşı karşıya gelecekler.

Büyük Felaket: Asit Yağmuru

Dünya genelinde artan sıcaklıklarla birlikte asit yağmurları felaketi dünyayı sarar. Latin Amerika'dan Fransa'ya kadar yayılan bu ölümcül yağmurlar, kaos ve panik yaratır. Orta da kalan bir aile ise hayatta kalmak için umutsuzca güvenli bir sığınak arar. Bu gerilim dolu hikaye, felaketin gölgesinde hayatta kalmaya çalışan bir ailenin mücadelesini anlatıyor.

Yasa dışı

Gerçek olaylara dayanan bu film, düşmüş bir polis dedektifinin hikayesini anlatıyor. Suç örgütünü ifşa etmek için gizli bir göreve gönderilen dedektif, geçmiş hatalarını telafi etmeye çalışıyor. Ancak mafya ile giderek daha fazla içli dışlı hale geldikçe, günahlarının bağışlanması için ödemek zorunda olduğu bedelin beklediğinden daha yüksek olduğunu fark ediyor. Bu gerilim dolu hikaye, dedektifin karanlık dünyada verdiği mücadeleyi ve ahlaki sınavını konu alıyor.

Düet

Senkronize yüzme sporu sayesinde yakın dost olan iki arkadaş, Mısra ve Defne, 2016 Rio Olimpiyat Elemeleri'nde şanslarını kaçırırlar. Ancak bu hayalinden vazgeçmeyen ikili, 2020 Olimpiyatları için tekrar çalışmaya başlar. Ancak spor için yetersiz koşullar ve pandemi gibi zorluklarla karşılaşırlar. Bu sıkıntılara rağmen, kadınların toplumda sıkça karşılaştığı baskılara rağmen ortak hayalleri için mücadele ederler. Farklılıklarıyla dikkat çeken bu iki arkadaşın, karşılarına çıkan zorlu kararlarla başa çıkma mücadelesi, duygusal bir hikayenin temelini oluşturuyor.

Venedik'te Cinayet

Emekli dedektif Hercules Poirot, Venedik'te tatil yaparken bir cinayetin içine çekiliyor. Gizemleri çözmeye devam ediyor, bu sefer muhteşem bir şehirde!

Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi

Paris, Uğur Böceği ve Kara Kedi'nin maceralarıyla daha da renkleniyor. Sıradan bir genç kızın kahramanlığa dönüşme hikayesi.

Dehşetin Yüzü 2

Rahibe Irene, kötülüğün yüzü olan Valak ile bir kez daha karşı karşıya geliyor. Korku ve gerilim dolu bir devam filmi.

Oppenheimer

Bilim adamı Julius Robert Oppenheimer'ın atom bombasının geliştirilmesindeki rolünü anlatan tarihi bir drama. İnsanlığın kaderini değiştiren bir hikaye.

Bursa Kent Meydan Avşar Sinema Salonu

Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi

Paris'in kahramanları Uğur Böceği ve Kara Kedi, kötülere karşı birleşiyor. Sıradan bir genç kızın süper kahramana dönüşme serüveni, aksiyon ve mizahla dolu.

Dehşetin Yüzü 2

Rahibe Irene, İblis Rahibe Valak ile mücadele ediyor. Korku dolu anlar ve gerilim devam ediyor.

Ammar 4

Gülnaz, komşusu Ömer'in evliliğini bitirmeye karar verir ve bu kötü niyetli amacını gerçekleştirmek için Ömer'in annesiyle işbirliği yapar. Birlikte Ömer'e karşı bir büyü yapmayı planlarlar.



Cehennem Melekleri 4

Cehennem Melekleri, serinin bu yeni filmiyle karşımızda! Bu sefer, büyük bir özel orduyu komuta eden tehlikeli bir silah tüccarıyla karşı karşıya gelecekler.