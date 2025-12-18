İnegöl’de 18 Aralık 2025 Perşembe günü vefat eden vatandaşların kimlik ve cenaze bilgileri belli oldu. Bugün İnegöl’de vefat eden ve defnedilen isimler şu şekilde:

1.

Adı: Adem

Soyadı: Ersoy

Baba Adı: Mehmet

Doğum Yeri: Yenişehir

Yaşı: 52

Vefat Tarihi: 18.12.2025

Cenazeyle İlgilenen: Mehmet Ersoy

Defin Tarihi: 18.12.2025

Namaz ve Defin Bilgisi: Öğle namazı sonrası

Mezarlık: İlçe dışı

2.

Adı: Mevlüt

Soyadı: Şentürk

Baba Adı: Kurban

Doğum Yeri: Posof

Yaşı: 83

Vefat Tarihi: 18.12.2025

Cenazeyle İlgilenen: Güven Şentürk

Defin Tarihi: 18.12.2025

Namaz ve Defin Bilgisi: Mesudiye Mahallesi Yeni Camii’nde öğle namazı

Mezarlık: Hamzabeyli Sadık Ağa Mezarlığı (4 No’lu Ada)