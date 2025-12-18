İnegöl’de 18 Aralık 2025 Perşembe günü vefat eden vatandaşların kimlik ve cenaze bilgileri belli oldu. Bugün İnegöl’de vefat eden ve defnedilen isimler şu şekilde:
1.
Adı: Adem
Soyadı: Ersoy
Baba Adı: Mehmet
Doğum Yeri: Yenişehir
Yaşı: 52
Vefat Tarihi: 18.12.2025
Cenazeyle İlgilenen: Mehmet Ersoy
Defin Tarihi: 18.12.2025
Namaz ve Defin Bilgisi: Öğle namazı sonrası
Mezarlık: İlçe dışı
2.
Adı: Mevlüt
Soyadı: Şentürk
Baba Adı: Kurban
Doğum Yeri: Posof
Yaşı: 83
Vefat Tarihi: 18.12.2025
Cenazeyle İlgilenen: Güven Şentürk
Defin Tarihi: 18.12.2025
Namaz ve Defin Bilgisi: Mesudiye Mahallesi Yeni Camii’nde öğle namazı
Mezarlık: Hamzabeyli Sadık Ağa Mezarlığı (4 No’lu Ada)