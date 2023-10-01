Bursa'da üzücü bir kaza meydana geldi. Minibüs bekleyen bir yayaya otomobil çarptı ve kazada yaşamını yitiren yayaya çarpan sürücü, olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Kaza, saat 12.45 sularında Orhangazi-İznik karayolu üzerindeki Yeniköy kavşağında gerçekleşti. Kavşakta minibüs bekleyen 54 yaşındaki Ali İhsan İslamoğlu'na, İznik istikametinden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 GLK 879 plakalı beyaz lüks bir otomobil çarptı.

Otomobilin aşırı süratli olduğu ve çarpmanın etkisiyle Ali İhsan İslamoğlu'nun savrularak kavşaktaki bir reklam tabelasına çarptıktan sonra zeytinlik alana düştüğü belirtildi. Kaza sonrasında olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ancak sağlık ekipleri, Ali İhsan İslamoğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazada yaşamını yitiren İslamoğlu'nun cenazesi, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza sonrasında otomobili kullanan sürücü, olay yerinden kaçarak İznik istikametine doğru ilerledi. Kaçan sürücünün bulunması için jandarma ekipleri geniş çaplı bir arama operasyonu başlattı.