Bursa'da, Hamitler Mahallesi'nde bir evin çatısında çıkan yangın, hızlı bir şekilde itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Olayın detaylarına göre, yangın, henüz belirlenemeyen bir sebep sonucu Hamitler Mahallesi'nde bulunan bir evin çatısında başladı. Yangını fark eden çevre sakinleri, hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, güvenlik önlemlerini alırken, itfaiye ekipleri hızla olay yerine ulaştı ve yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin profesyonel müdahalesi sayesinde yangın diğer evlere sıçramadan hızla kontrol altına alındı ve söndürüldü. Şans eseri, olay sırasında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Polis ekipleri ise yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışmalara başladı. Yangının kökeni ve sebebi hakkında detaylı bir soruşturma başlatıldı.