Olay, merkez Osmangazi İlçesine bağlı Emek Mahallesi'nde bulunan metruk bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen iki şahıs, bir genci metruk binaya götürerek 'Sevgilime yazdın' bahanesiyle darp etmeye başladı. Darp edilen genç 'Suratıma vurmayın' dese de darp edenler dinlemedi. Kim olduğu bilinmeyen iki şahıs, genci darp ettikleri anlarını cep telefonları ile kayda alıp sosyal medyada paylaştı. Darp görüntülerini inceleyen polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.