Başkan Gürkan, yaptığı açıklamada bu süreçte çiftçilere destek olan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e teşekkürlerini iletti.

Gürkan, ilk etapta 25.000 ton seviyesinde domates alımı yapacak olan Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü'nün, Bursa'lı üreticilere önemli bir katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca, çözüm sürecinde yoğun çaba gösteren Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve Bursa Milletvekillerine de teşekkürlerini sundu.