Uludağ’ın eteklerinde nazlı bir gelin gibi duran tarihi Bursa ili, 4 mevsimin aynı anda yaşandığı dünyanın ender şehirleri arasında yer alıyor. Yaz ve kış turizminin bir arada yaşanabildiği Bursa, geceleri de bir başka güzel. Özellikle serinlemek için binlerce kişi Uludağ yolu üzerinde yer alan dağ yolunda ki işletmeleri tercih ederken, şehrin bir çok noktasında çılgınca eğlenilen mekanlar bulunuyor. Arkadaşlarınızla gönlünüzce eğlenebileceğiniz ve asla kötü manzaralar ile karşılaşmayacağınız mekanları sizler için derledik.

Saat 21.00 ila gece 02.00’ye kadar eğlencenin doruğa çıktığı bu mekanların bazıları sabahın ilk ışıklarına kadar hizmet veriyor.

AIDA SAHNE

Bir çok ünlü sanatçının sahne aldığı AIDA Sahne, Bademli eski Mudanya yolu üzerinde yer alıyor. Alkollü ve alkolsüz menü seçeneklerinin yer aldığı işletme, mimari yapısı farklı konsepti ile çılgınca eğlenmek isteyenlerin mutlaka görmesi gereken yerlerden biri.

DAVID PEOPLE PARKORA

Odunluk mahallesi Akpınar Caddesi üzerinde yer alan Parkora’ da yer alan Davıd People Parkora, canlı müziklerle müşterine hizmet veriyor. Özellikle gençlerin ve kendini genç hissedenlerin buluştuğu eğlence merkezinde oturmak yerine sürekli kendinizi sahnenin ortasında bulmak isteyeceksiniz.

CLUP İNFERNO

Parkora’da yer alan Clup İnferno’ yu anlatmaya gerek yok. Antalya Kemer’de açılmasının ardından adından söz ettiren Clup İnferno Bursa’da da kısa sürede popüler olmayı başardı. Giriş ücreti ödenerek girilen mekanda, DJ performansları başta olmak üzere zaman zaman canlı konserlerde veriliyor.

KAT3- MALT NİGHT

Özellikle 18-35 yaş arası gençlerin en uğrak yerleri arasında Nilüfer Ataevler bölgesinde Magazin İş Merkezi’nde bulunan Kat 3 ve Malt Night yer alıyor. İki işletmeden birinde canlı performans verilirken diğerinde ise DJ performansı yer alıyor.

KLARNET

Nilüfer’in popüler eğlence merkezi Podyum Parkta yer alan Klarnet, eşsiz eğlenceleri ile Bursa’lıların en uğrak yerleri arasında yer alıyor. Özellikle tavsiyemiz hafta sonları rezervasyonuz yoksa burada yer bulmanız imkansız. Darbuka şovları ile hop oturup hop kalktığınız bu mekanda eğlenmemeniz imkansız.

6,45 KAYBEDENLER KULÜBÜ

Bursa’nın Popüler Caddesi FSM üzerinde yer alan 6,45 Kaybedenler Kulübü, canlı performansları ile sevilen eğlence mekanları arasında yer alıyor. Bu işletmeye gitmek için yanınızda bir bayan bulunma zorunluluğu olmasa da hafta sonları yaşanan yoğunluk nedeniyle bazen giriş yapmakta zorlanabilirsiniz. Sıcak bir ortamın sağlandığı işletme haftanın her akşamı aktif.

GREAT CHEFS RESTOURANT GREAT SAHNE

Parkora eğlence merkezinde yer alan Great Chefs Restourant Great Sahne, yerel sanatçıların sahne aldığı Bursa’nın en güzel eğlence mekanlarından biri. Her gün farklı konsepte canlı performansın yer aldığı mekan eğlenmek isteyenler için güzel bir alternatif.

KÜLTÜRPARK DÖRTLER RESTORANT

Bursa’nın en eski işletmelerinden biri olan Dörtler Restorant, özellikle orta yaş ve üzeri misafirlerin daha çok tercih ettiği mekanlar arasında yer alıyor. Kültürpark içinde bulunan işletmede canlı performanslar oldukça başarılı. Yemekleri ile de oldukça sevilen bu işletme misafirlerinizi ağırlamak için güzel bir alternatif.

LEVREK BURSA

Özlüce Bulvarı üzerinde yer alan Levrek Bursa, adından da görüldüğü gibi tap taze balık menüleriyle tanınıyor. Canlı müzik performansları ve eğlenceleriyle bilinen mekan misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz ender yerlerden biri.

BARINAQ

Kükürtlü Caddesi yolu üzerinde yer alan bu mekan özellikle gençlerin uğrak yerlerinden biri. Rock ve Metal tarzı müzik severlerin tercih ettiği bu işletme, özellikle 18-35 yaş aralığında kişilerce tercih ediliyor. Farklı bir konseptle hizmet veren bu işletmede dart oynayabilir, bağımsız bölümde ise dövme yaptırabilirsiniz.

LAST POİNT

Nilüfer Odunluk mahallesi liman caddesi kumova iş merkezinde yer alan işletme, gece eğlencelerini sevenler için oldukça tercih edilen yerlerden biri. Sabahın ilk ışıklarına kadar hop oturup hop kalktığınız bu mekandan eğlenmeden dönmeniz imkansız.

Peki bu haberde yer alan işletmelerin arasına sizce hangi mekanlarda dahil olmalı. Bize yazın , bizlerde sizler için listeyi yenileyelim.