Yıldırım Belediyesi’nin sanat eğitimleri çerçevesinde Adile Naşit Çocuk Tiyatrosu’nda düzenlenen 2 aylık çocuk drama kursu tamamlandı. Eğitimi başarıyla tamamlayan 8-13 yaş arası 100 kursiyer, sertifikalarını Yıldırım Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Buran’ın elinden aldı. Drama Eğitimcisi Ayfer Yiğit’in rehberliğinde gerçekleştirilen derslerde, katılımcılar hem sosyalleşme fırsatı buldu hem de oyunlar ve drama yöntemleriyle kendilerini ifade etmeyi öğrendi.

Sanat eğitimlerinin kursiyerlere önemli kazanımlar sağladığını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Evlatlarımızın en az bir sanat dalı ve bir spor branşında aktif olarak yer almalarını istiyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda ilçemize spor tesisleri ve kültür merkezleri kazandırmaya, geleceğimiz evlatlarımız için yeni imkânlar oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Öte yandan kursiyerler ve aileleri çocuk drama kursunu hayata geçirdikleri için Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: İHA