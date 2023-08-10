Molozların biriktirildiği boş arazide yangın çıktı. Alevlerin arasında hareket eden bir kişi, elindeki taşlarla yangına müdahale etmeye çalışırken, bir diğer kişi ise çatıdan yangın tüpüyle alevlere karşı koymak istedi. Ancak rüzgarın oyununa geldi.

Meydana gelen olayda, eski eşyaların ve molozların bulunduğu bir arazi alevlere teslim oldu. İhbar üzerine hızla olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için mücadele etti. Ancak, olay anında cep telefonu kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde ilginç anlar yaşandı.

Bir vatandaş, alevlerin ortasında bulunan taşları alarak yangına doğrudan müdahale etmeye karar verdi. Bu adım, diğer vatandaşların da dikkatini çekti. Başka bir kişi, yangın tüpüyle çatıdan alevlere karşı koymak istedi. Ancak, rüzgarın şiddeti adeta bu müdahaleyi engelledi.

Yangının etkisiyle alevler yükselirken, taş atan vatandaş zamanla alevlerin yükselişine karşı koymakta zorlanmaya başladı. Aynı şekilde çatıdan müdahale eden vatandaş da rüzgarın etkisiyle dengesini kaybederek zor anlar yaşadı. Rüzgarın hızı, yangına müdahale etmek isteyen vatandaşların çabalarını sekteye uğrattı.

Neyse ki, yangın söndürme çalışmalarına hızla müdahale eden itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesi sırasında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

İstanbul'un Çağlayan semtinde yaşanan olayın ardından bölgedeki vatandaşlar, yangın mücadelesinin ve ilginç anların cep telefonu kameralarıyla kaydedilen görüntülerini paylaştı. Yangının sebep olduğu kısa süreli panik ve sonrasındaki yangın söndürme çabaları, ilginç anların yaşandığı bir sahneyi oluşturdu.