Bursa'nın Karacabey ilçesinde Canbalı Mahallesi Küme Evleri mevkii set yolu üzerinde yaşanan bir olayda, 54 yaşındaki İbrahim M., kalp krizi geçirerek hastanede hayatını kaybetti. Olayın detaylarına göre, İbrahim M. ile 25 yaşındaki Mehmet Sait R. arasında bir anlaşmazlık yaşandı ve bu anlaşmazlık kısa sürede büyük bir kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında, İbrahim M. birden fenalaştı, ve durumu gören Mehmet Sait R., hemen 112 Acil Servis Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İbrahim M., acil servis ekibi tarafından hızla olay yerine ulaşan ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne taşındı. Ancak daha önce geçirdiği bypass ameliyatı nedeniyle İbrahim M.'nin kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

Tüm müdahalelere rağmen, İbrahim M. hayatını kaybetmekten kurtarılamadı. Olayın hemen ardından, Mehmet Sait R. jandarmaya teslim oldu.