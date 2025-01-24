Yaşanan yüksek enflasyona dayanamayan Yaşaroğulları Dekorasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi de konkordato ilan etti. Mahkeme firmaya 1 (bir) yıllık kesin mühlet verdi.

Konuyla ilgili mahkemenin aldığı kararlar şu şekilde:

Daha önce atanan Konkordato Komiseri Melih Ece’nin komiserlik görevinin devamına karar verildi.

Geçici mühletle birlikte verilen tedbir kararlarının devam ettiği ve kesin mühlet sürecinde de İcra ve İflas Kanunu (İİK) kapsamındaki sonuçların geçerli olduğu açıklandı.

İşletmenin potansiyeli ve süreçteki ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, gerekirse komiser sayısının artırılabileceği, ancak şu aşamada tek komiserin yeterli görüldüğü belirtildi.

Komiserlerin aylık ücretlerinin, şirketin mal varlığından karşılanmasına karar verildi.

Alacaklıların sınıflandırılması konusunda şu an net bir bilgi bulunmadığından, şimdilik alacaklılar kurulu oluşturulmasına gerek olmadığı belirtildi. Ancak talep veya mahkeme kararı halinde alacaklılar kurulunun daha sonra oluşturulabileceği açıklandı.

Konkordato sürecinin denetimi açısından duruşma günü belirlendi. Duruşma 9 Temmuz 2025 günü saat 13:55’te yapılacak.