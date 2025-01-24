Yaşanan yüksek enflasyona dayanamayan Yaşaroğulları Dekorasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi de konkordato ilan etti. Mahkeme firmaya 1 (bir) yıllık kesin mühlet verdi.
Konuyla ilgili mahkemenin aldığı kararlar şu şekilde:
- Daha önce atanan Konkordato Komiseri Melih Ece’nin komiserlik görevinin devamına karar verildi.
- Geçici mühletle birlikte verilen tedbir kararlarının devam ettiği ve kesin mühlet sürecinde de İcra ve İflas Kanunu (İİK) kapsamındaki sonuçların geçerli olduğu açıklandı.
- İşletmenin potansiyeli ve süreçteki ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, gerekirse komiser sayısının artırılabileceği, ancak şu aşamada tek komiserin yeterli görüldüğü belirtildi.
- Komiserlerin aylık ücretlerinin, şirketin mal varlığından karşılanmasına karar verildi.
- Alacaklıların sınıflandırılması konusunda şu an net bir bilgi bulunmadığından, şimdilik alacaklılar kurulu oluşturulmasına gerek olmadığı belirtildi. Ancak talep veya mahkeme kararı halinde alacaklılar kurulunun daha sonra oluşturulabileceği açıklandı.
- Konkordato sürecinin denetimi açısından duruşma günü belirlendi. Duruşma 9 Temmuz 2025 günü saat 13:55’te yapılacak.
Kaynak: ilan.gov.tr