Yaşanan yüksek enflasyona dayanamayan Yaşaroğulları Dekorasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi de konkordato ilan etti. Mahkeme firmaya 1 (bir) yıllık kesin mühlet verdi. 

Konuyla ilgili mahkemenin aldığı kararlar şu şekilde:

  • Daha önce atanan Konkordato Komiseri Melih Ece’nin komiserlik görevinin devamına karar verildi.
  • Geçici mühletle birlikte verilen tedbir kararlarının devam ettiği ve kesin mühlet sürecinde de İcra ve İflas Kanunu (İİK) kapsamındaki sonuçların geçerli olduğu açıklandı.
  • İşletmenin potansiyeli ve süreçteki ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, gerekirse komiser sayısının artırılabileceği, ancak şu aşamada tek komiserin yeterli görüldüğü belirtildi.
  • Komiserlerin aylık ücretlerinin, şirketin mal varlığından karşılanmasına karar verildi.
  • Alacaklıların sınıflandırılması konusunda şu an net bir bilgi bulunmadığından, şimdilik alacaklılar kurulu oluşturulmasına gerek olmadığı belirtildi. Ancak talep veya mahkeme kararı halinde alacaklılar kurulunun daha sonra oluşturulabileceği açıklandı.
  • Konkordato sürecinin denetimi açısından duruşma günü belirlendi. Duruşma 9 Temmuz 2025 günü saat 13:55’te yapılacak.

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Kaynak: ilan.gov.tr