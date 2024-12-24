

Kasten Adam Öldürme, Adam Öldürmeye Teşebbüs, Adam Yaralama ve Kavga olaylarının görülmeye başlandığı Bursa’da alkollü işletmelerde denetimler bir önceki yıla göre daha fazla sıklaştırıldı.



Özellikle alkolün etkisiyle “yan baktın” tartışmasıyla başlayan olaylar zincirleri sonrası Bursa Emniyet Müdürlüğü şehir merkezinde, Bursa Jandarma Komutanlığı ile kırsal bölgelerde yer alan işletmelerde eş zamanlı denetimler yapmaya başladı.



GBT sorgulamaları ve sigara denetimlerinin sıklaştığı mekanlarda olayların azaltılması hedefleniyor.

Edinilen bilgilere göre en çok olaylar gece kulüpleri, pavyon, müzikhol ve canlı müzikli restoranlarda çıkıyor. Girişlerde güvenlik tedbirlerinin arttırılmasına rağmen engellenemeyen olaylar nedeniyle işletmeler bir dizi önlemlerde almaya başladı. Daha önce gece 03.00-04.00’lere kadar açık olan işletmelerin bazıları kapanış saatlerini öne çekti. Birçok işletme gece 01.30’dan sonra servis hizmeti vermeyi durdurdu.



Emniyet ve jandarmanın denetimlerinde işletmelere kesilen yüksek miktardaki cezalarda işletmelerin daha temkinli olmasına neden oldu.

Olayların, yan bakma, sarkıntılık , taciz ve hesaba itiraz gibi sebeplerle çıktığı öğrenildi.



Bu arada Emniyet ve Jandarma ekipleri işletme denetimleri dışında trafik uygulamalarını da sıklaştırdı. Özellikle Cumartesi geceleri başta olmak üzere haftanın belirli günlerinde eş zamanlı olarak şehrin dört bir yanını bağlayan ekipler, alkol testi, araç ve üst arama uygulamaları da yapıyor.



Bu uygulamalarda yüzlerce kişinin ehliyet ve aracına el konulurken yüksek miktarda trafik cezaları da kesiliyor. Yine uygulamalarda arandığı tespit edilen onlarca kişi de gözaltına alınıyor.



Yetkililer alkollü mekanlara şahsi araçlarla gidilmemesi konusunda uyarılar yapılırken, özel araçlarla gidenlerin direksiyonu mutlaka alkol kullanmayan bir sürücüye teslim etmesi tavsiye edildi. Alkollü mekanlara silah ya da kesici bir aletle girmenin suç olduğunu ve asla yanlarında bulundurmamalarını isteyen yetkililer, tartışma ve kavgadan uzak durulmasını da istediler.