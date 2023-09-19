Marmara Denizi'nin güney kıyılarında, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Küçükkumla ile Balıkesir'in Erdek ve Bandırma ilçelerinde denizanası istilası ciddi bir sorun haline gelmiş durumda. Bu istila, balıkçıların kameralarına yansıyan görüntülerle gözler önüne serilmiş ve vatandaşlar arasında endişeye yol açmıştır. Bazı uzmanlar, denizanası istilasının sebebini deniz suyu sıcaklığının artması ve denizdeki kirliliğin doğal olmayan sebeplerle artması olarak açıklarken, diğerleri ise bu durumu doğal bir döngünün bir sonucu olarak görmektedir.

Gemlik'in Küçükkumla Mahallesi'nde, sahil boyunca on binlerce denizanası, sahil şeridini kaplamış durumda ve balıkçıların teknelere kameralarına yansıttığı bu manzaralar, denizanası istilasının boyutlarını gözler önüne seriyor. Bazı vatandaşlar, denizanası artışının en önemli nedenlerinden birinin deniz kirliliği olduğunu ve aynı zamanda kaçak avlanmaların da bu soruna katkı sağlayabileceğini dile getirmişlerdir.

Denizanası istilası ve bu konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'nin özel bir ekosistem olduğunu ve üst katmanının organik maddece zengin, alt katmanının ise oksijen bakımından zengin Akdeniz sularıyla beslendiğini vurgulamıştır. Ancak, Marmara Denizi'nin uzun yıllardır atık yükü altında olduğunu ve çeşitli atıkların denize salındığını belirtmiştir. Bu atıkların içerisinde evsel, endüstriyel ve tarımsal atıkların bulunduğunu ifade etmiştir.

Prof. Dr. Mustafa Sarı, ayrıca insanların deniz ekosistemini temizleyecek organizmalara zarar verdiğini, balıkları aşırı avladığımızı ve deniz ekosisteminde değişikliklere neden olduğumuzu dile getirmiştir. Deniz ekosisteminin sürekli değiştiğini ve bazen bu değişikliklerin denizanası gibi istilalar şeklinde ortaya çıkabildiğini belirtmiştir.

Sarı, denizle olan ilişkimizin değişmesi gerektiğini ve Marmara Denizi'nde atık yükünün azaltılması için acil önlemler alınması gerektiğini vurgulamıştır. Marmara Denizi Eylem Planı gibi önlemlerin hızla uygulanması gerektiğini ifade etmiştir.