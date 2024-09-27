İl Sağlık Müdürü Orkun Yıldırım açılış konuşmasında “Sizleri adli yönetim şeklinizle bize katkı vermeden bu çalışmayı yapabilmemiz mümkün değil. Bir kişiyi kurtaran bütün insanlığı kurtarmıştır modeliyle devam ediyoruz.” dedi.



“İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, “Doğru Habercilik, Medya Etiği Bağlamında Bağımlılık ve İntihar Haberleri” kapsamında yaptığı sunumda “Hepiniz hoş geldiniz. İntihar ve bağımlılık artan bir grafik sergilemektedir. Toplum sağlığını derinden etkiliyor. Bu bir kamu sağlığı sorunu. Üzerinde önemle durulması gerekiyor. Bütünleşik bir mücadeleyi gerektiriyor. Yılda 700 bin intihardan bahsedilmektedir. Ama bunlar önlenebilir. Biz burada medya kuruluşları olarak önleyici tedbirlerimizle nasıl katkı sunabiliriz, onu ele alacağız. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Artık gündelik hayatın bir parçası haline geldi. İnsanların tutumları, duyguları üzerinde çok büyük bir etki bırakmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Gölbaşı, intihar haberlerinin detaylarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye değinilmeden yayınlanması gerektiğini vurguladı. Açıklamasında “Biz burada bağımlılık ve intihar olgusunu ele alırken, haber dili nasıl bir ilişki olabilir bu dinamikleri anlama açısından önemli. Bir şablon yok ancak ilkelerden söz edeceğiz. Bu konuda “Doğru Habercilik ve Medya Etiği” rehberi bizim kaynağımız. Haber almak bir haktır. Medyanın hayati bir rolü söz konusudur. Kamu adına bir görev söz konusu. Halka karşı sorumluluk ilkesi gözetiliyor. Günümüzde internet medyasında mesleki adabın görmezden gelindiği, ihlallerin yaşandığı ortamlara dönüşme riskiyle karşı karşıyayız. Kimseyi itham etmiyoruz, fotoğraf çekmeye çalışıyoruz. Mesleği gazetecilik olmayanların da içerik üreterek buna yol açtığını söyleyebilirim.” şeklinde konuştu.

Gemlik Devlet Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Mustafa Akan “Medyada Yer Alan İntihar ve Bağımlılık Haberlerinin Toplum Ruh Sağlığına Etkileri” başlıklı sunumunda intihar ve risk faktörlerine değindi. Dr. Akan genç grubun daha yatkın olduğunu belirterek taklit ve model almanın etkisini vurguladı. Sunumunda “Medya çift yönlü etkiye sahiptir. Önleme konusunda haberin detayında bilgilendirme yapılabilir. Baş edilmiş kriz yollarına ilişkin bilgi verilmesi, uyarıcı ipuçları önlem sağlayabiliyor. Metot, yer, ayrıntı, fotoğraf ve video linkleri paylaşılmamalı. İntihar davranışını açıkça konuşmak destek alması açısından yardım sunabilir. İntihara meyilli kişiler zıt duygular içerisindedir. İntihar davranışı derin bir mutsuzluğa işaret eder, ancak ruhsal bozukluk olması gerekmez. Altında tek bir faktör yoktur. Bir başkasının bunu atlatabildiğini görmesi önleyici olabilir." açıklamasında bulundu.

Program fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.