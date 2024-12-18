Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da yapılan seminere, üniversite rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, rektör yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Prof. Dr. Hızıroğlu, kariyerin doğru bir şekilde nasıl inşa edileceği üzerine ipuçları verirken, ABD'deki yükseköğrenim imkanlarını da öğrencilere aktardı. Öğrencilere kariyerlerine üniversitenin 2. sınıfından itibaren yön vermeye başlamalarını tavsiye eden Prof. Dr. Hızıroğlu, "İlk yıllarda ne yapmak istediğinize karar vermek, sağlıklı bir kariyerin temelini atacaktır. Girişimci mi olacaksınız, özel sektörde mi çalışacaksınız yoksa akademik kariyer mi yapacaksınız, bu sorulara yanıt bulmanız önemli. Kararınızı verdikten sonra, nasıl bir yol izleyeceğinizi planlayarak kısa ve uzun vadeli hedefler belirlemeniz gerekir. Dışsal faktörler planınızı etkileyebilir, ancak en azından nereye varacağınızı bilmeniz faydalı olacaktır." şeklinde konuştu.

İki Önemli Parametre: Kişilik ve Çevre

İş ortamında sağlıklı bir kariyer elde edebilmek için iki önemli parametre olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Salim Hızıroğlu, “Bunlardan birincisi kişilik, ikincisi ise çevredir. İlk parametrede kişiliğinize uygun bir meslek seçip çalışmalısınız. Dakik, profesyonel, organize ve çalışkan bir kişiliğe sahip olmanız size artı getirecektir. İkinci parametreye baktığımızda ise mutlu olduğunuz, kişiliğinize uygun bir çevrede çalışmalısınız. Mutlu olmadığınız ortamda, kariyerinizde ilerleme sağlayamazsınız” diye konuştu.

“Sürdürülebilir İlişkiler Kariyerinize Katkı Sağlar”

Kariyer süresince yapılabilecekleri anlatan Prof. Dr. Hızıroğlu, “Esnek olun, fazla iş yapmaktan kaçınmayın, paylaşmaya istekli olun çünkü paylaşınca değerlenen tek şey bilgidir. Ulaşılabilir olun, iş ve aile hayatınızı dengeleyin. En önemlisi network geliştirin ve bu ilişkilerinizi sürdürülebilir hale getirin. Çünkü bu sürdürülebilir ilişkileriniz kariyerinize katkı sağlayacaktır. Kariyerinizde bu iki noktayı asla unutmayın: Yalnızca gerçeklere odaklanın ve önyargılı olmayın. Öte yandan her zaman egonuzu kontrol etmeye çalışın. Gücü elinize aldığınızda egonuzu doğru şekilde yönlendirirseniz, daha sağlıklı bir kariyeriniz olacaktır. Ve şunu unutmayın ki kariyerin kısa bir yolu yoktur” ifadelerini kullandı.

ABD’de Eğitim İçin İzlenecek Yollar

ABD’deki yükseköğrenim fırsatları ve izlenebilecek yollar hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Hızıroğlu, okulların sistemlerinden, aranan kriterlerden ve burs imkânlarından bahsetti. ABD’deki yükseköğretim kurumlarının fiziki ve akademik durumlarını da anlatan Hızıroğlu, öğrencilerden gelen soruları tek tek yanıtladı. Program, Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar’ın, Prof. Dr. Salim Hızıroğlu’na teşekkür belgesi takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.