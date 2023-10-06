Bursa'da yaşanan olayda, Zekiye Demiralay'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak muhtar Ali Özkan (65) mahkemeye çıkarıldı. İlk duruşmada Ali Özkan, yeğeninin düğününde bir anlık heyecanla havaya ateş ettiğini ve başkalarına zarar vermemek için etrafına baktığını iddia etti.

Olay, 22 Nisan'da Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Zekiye Demiralay, kızıyla birlikte bayram ziyaretinden dönerken aniden yere düştü. Hastaneye kaldırılan Demiralay'ın vücuduna isabet eden bir mermi nedeniyle iç organları zarar görmüştü. 11 gün süren yaşam mücadelesinin ardından 3 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

Polis, olayın ardından silahı ateşleyen kişiyi bulmak için özel bir ekip kurdu ve güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Bu çalışmalar sonucunda Ali Özkan'ın düğün sırasında havaya ateş açtığını tespit etti. Olay yerinde bulunan mermi çekirdekleri de Özkan'ın kullandığı tabanca ile eşleşti. Bu nedenle Ali Özkan, 'olası kasıtla öldürme' ve 'korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda ateş etme' suçlamalarıyla müebbet hapis cezası talebiyle yargılanıyor.

Ali Özkan, mahkemede yaptığı savunmada, düğünün heyecanıyla havaya ateş ettiğini ve zarar vermemek için etrafına baktığını ifade etti. Ancak hakim, "Senin havaya sıktığın mermi uzaya gitmiyor. Yer çekimi kanunundan haberin var mı?" şeklinde tepki gösterdi. Mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.