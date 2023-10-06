Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi'nde yaşayan Atila Sarıhan ve Rusya vatandaşı eşi Elena Samsanova, geçtiğimiz mart ayında bir tartışma yaşadı. Bu tartışma sırasında çıkan kavga sonucunda Sarıhan, eşini 14 kez bıçakladı. Ne yazık ki, Elena Samsanova bu saldırı sonucunda yaşamını yitirdi ve Atila Sarıhan gözaltına alındı. Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlandı ve Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Ersin Tosun, tutuklu sanık Atila Sarıhan hakkında dava açtı.

İddianamede, Sarıhan'ın eşini 8'i ölümcül olmak üzere toplamda 14 kez bıçakladığı ifade edilerek, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kadın olan eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Davanın ilk duruşmasına Atila Sarıhan, taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Mahkemede yaptığı ilk savunmasında Sarıhan,"Eşimi öldürdüğüm doğrudur. Böyle bir olaydan dolayı çok pişmanım. Böyle olmasını istemezdim. Eşimi çok seviyordum. Eşimle 2019'da tanıştık. Tanıştığımızdan beri Elena'nın eski eşi Andrey bana onunla ilgili, 'Orada geçici kalıyor, buraya dönecek, Elena'yı seviyorum, buraya geri dönecek'gibi mesajlar atıp, rahatsız ediyordu. Elena'ya olay öncesinde boşanma davası açmıştım. Olaydan önce Rusya'ya gidip gelmişti. Eskişehir'e dönünce barıştık. Boşanma davasını çekmemi istedi ve ben de çektim. Olay günü Elena'ya, benim adıma olan bir telefon hattı çıkardık. Akşam eve gidip, yemek yedik. Elena bulaşıkları yıkarken yatmaya gittim. Elena da geldi. Uyandığımda Elena'nın telefonuna mesaj geldiğini gördüm. Elena'ya telefonu açmasını söyledim. Kilidi açıp, telefona bakmadan lavaboya gitti. Mesajda bir iş makinesi fotoğrafı gördüm. Numarayı görüntülü aradığımda Andrey'in, Elena'nın Rusya'daki evinin yatak odasında olduğunu gördüm. Şoke oldum. Andrey, bana 'Elena'yı seviyorum' dedi. Andrey ile konuşurken Elena lavabodaydı. Telefonu Elena'ya götürdüm. Elena telefonda Andrey'i görünce şaşırdı, kızarmaya başladı. 'Özgür bir insanım' dedi ve beni ittirdi. Ben de tokat attım. Sonra Elena mutfaktan bıçak alıp, üzerime yürüdü. Engel olmaya çalışırken bıçak elimi kesti. Aramızda boğuşma oldu. Tırnaklarıyla boğazımı çizdi. Boğuşma sırasında bıçak karnına saplandı. Sonrasını hatırlamıyorum. Beni çok tahrik etti. Ağza alınmayacak şeyler söyledi" dedi.

Mahkeme heyeti, Atila Sarıhan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Ersin Tosun, iddianamesinde kadına yönelik şiddette caydırıcı cezaların gerekliliğine vurgu yaparak, "Kadın cinayetlerinde, erkek failin caydırıcı bir ceza ile cezalandırılması, suç politikası ve ceza adaleti açısından son derece önemlidir. Bu tür suçların caydırıcı cezalarla karşılanmaması halinde, bu suçlarla mücadele etmenin imkansız hale geleceği açıktır. Ayrıca, kamuoyunda ve toplumun genelinde yanlış ve gerçek dışı değerlendirmelere yol açabilecek bir durumun da önüne geçilmesi gerekmektedir" şeklinde bir tespitte bulunmuştu.