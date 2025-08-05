Feci kaza dün öğle saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçtiği belirlenen Murat Kapacık’ın kullandığı motosiklet, kavşakta seyreden bir hafif ticari araca çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada Kapacık ağır yaralandı.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak genç adam, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.



Evlenmeye hazırlandığı ve bir hafta sonra düğünü olduğu öğrenilen Murat Kapacık’ın ölümü, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Cenazesi Huzurlar Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı’nda toprağa verildi. Geriye ise nişanlısıyla birlikte çekilen yürek burkan fotoğrafları kaldı.