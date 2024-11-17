Türkiye’de 5. kez düzenlenen ve otomotiv ana ve yan sanayi üreticilerini bir araya getiren Dünya Otomotiv Buluşmaları – Türkiye Organizasyonu başarıyla tamamlandı.BURSA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle Bursa OSB’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 40’ı aşkın ülkeden 300’e yakın sektör temsilcisinin katıldığı Dünya Otomotiv Buluşmaları – Türkiye Organizasyonunda 6 binin üzerinde ikili iş görüşmesi yapıldı.

Yurtdışından alım heyetlerinin de katıldığı ve başarıyla tamamlanan Dünya Otomotiv Buluşmaları – Türkiye Organizasyonunun ardından açıklama yapan Bursa OSB Yönetim Kurulu Üyesi Sühendam Urbay, “Biz Bursa OSB olarak Dünya Otomotiv Buluşmaları – Türkiye Organizasyonunu çok önemsiyoruz. Çünkü Bursa pek çok sektörde olduğu gibi Türkiye Otomotiv Sektörünün öncü şehridir” dedi.

Açıklamasında, Ticaret Bakanlığı’nın desteğinin çok önemli olduğunu ifade eden Bursa OSB Yönetim Kurulu Üyesi Sühendam Urbay, “Bu seneki buluşmaya binek araçtan ağır vasıta grubuna kadar birçok farklı alanda Almanya’dan, Fransa, İngiltere, Macaristan, Özbekistan, Vietnam, Kazakistan, Mısır, Belarus, Rusya ve Hindistan’a kadar 40’ı aşkın ülkeden 300’e yakın sektör temsilcisi katıldı. Katılımcı firmalar OEM 'ler, TİER1, Ağır vasıta ve aftermarket firmaları için hem kendi ürünlerini sunma hem de yeni başlayacak projelerde yer alabilme adına görüşmeler yaptı. Bu buluşmada, 6 binden fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi” şeklinde konuştu.