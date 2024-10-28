İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Veyselkarani Mahallesi Lale Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, tekstil işiyle uğraşan bir kişi Mercedes marka elektrikli lüks cipini iş yerinin önüne park etti.

Elektrikli araç bir süre sonra alev topuna dönerken, çevredekiler hemen 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Lüks aracın alev alev yandığı anlar kameraya yansırken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Yangının çıkış sebebi itfaiyenin raporunun ardından kesinlik kazanacak.