Olay, Muradiye Mahallesi Turist Yolu Caddesi 2. Sokak'taki bir apartmanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki Mustafa Can A., arkadaşları ile birlikte aynı evde kalıyordu. Gece odasına çekilen Mustafa Can A., sabah arkadaşları tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu.

Ev arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan genç, daha sonra ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Can A. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Arkadaşları ifadeye alındı

Olay sonrasında Mustafa Can A.'nın evde oldukları belirlenen 2 arkadaşı polis tarafından ifadeye alındı. Hayatını kaybeden gencin cenazesi ise Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

