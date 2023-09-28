Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesinde, anayolda seyreden bir hafif ticari araç sürücüsü, tehlikeli bir şekilde hızla makas atmaya başladı. Bu sorumsuz sürücü, ne kendi hayatını ne de diğer sürücülerin can güvenliğini düşünmeden ilerlemeye devam etti. Korna sesleriyle uyarılan sürücü, bu uyarılara aldırış etmeden tehlikeli şerit değiştirmeye devam etti. Bu tehlikeli sürüş anları, amatör kameralar tarafından anbean kaydedildi.

Olayın ardından sivil trafik timleri, bu tehlikeli sürüş davranışlarını gösteren görüntülerle ilgili bir soruşturma başlattı.