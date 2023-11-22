lişkin olayın şüphelileri, daha önce serbest bırakılan 2 kişi, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonucunda tutuklandı. Olayla ilgili bir kişi ise halen gözaltında bulunuyor.

37 yaşındaki Yaman Kaya, mesai bitimi Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki iş yerinden ayrılırken 34 GPT 098 plakalı otomobiliyle evine seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda yara almadan kurtulan Kaya'nın aracında maddi hasar meydana geldi. Gazeteci Kaya, emniyete verdiği ifadesinde, saldırının köşeyi dönerken gerçekleştiğini belirterek, "Silah sesiyle birlikte camın patladığını gördüm. İlk önce vurulduğumu düşündüm, ancak sonra bir şeyim olmadığını fark ettim" dedi. Görgü tanıklarına göre saldırganın, Kaya'nın çıkmasını yaklaşık yarım saat beklediği belirlendi.

Kaya, suç çetelerini yazması nedeniyle hedef alındığını düşünerek, "Emniyet Müdürümüz, bu konunun üzerine hemen düştü. Yetkililerden, gazetecilere yönelik saldırılara karşı önlemler alınmasını ve cezaların artırılmasını istiyoruz. Tehditlere rağmen işimizin başında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olayla ilgili 3 kişiyi tespit ederek Z.B. ve S.M.'yi gözaltına aldı. Ancak daha önce serbest bırakılan bu şüpheliler, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonucu Nöbetçi 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. Soruşturma kapsamında olayla ilişkilendirilen 3. kişi C.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirterek, soruşturmanın detayları ve sonucu hakkında ilerleyen süreçte bilgi vereceğini bildirdi.