Bursa'nın Osmangazi İlçesi'nde, Gece Kartalları ekibi, Gece Kartalları adlı birim, Merinos Polis Merkez Amirliği'ne bağlı olarak, şehirde geceleri huzursuzluk yaratan bir suçlu üzerine odaklandı. Gece saatlerinde gelen bir ihbar sonrasında, olay mahalline hızla yönlendirilen bekçiler, 17 ayrı suç kaydı bulunan bir şüpheliyi kıskıvrak yakalamayı başardılar.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün gece devriyesi atan özel bir ekibi olan Gece Kartalları, şüpheli bir olayın ardından hızla olay yerine intikal etti. Bir taksiye binen 3 kişinin tuhaf davranışlarından şüphelenen taksi şoförü, durumu hemen emniyet güçlerine bildirdi. Gece Kartalları ekibi, olay yerine hızlı bir şekilde ulaşarak, bir şüpheliyi yakaladı ve kaçmasına izin vermedi.

Olayın ardından yapılan araştırmada, O.K. adındaki şüpheli üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Ayrıca, şahsın 17 farklı suç kaydına sahip olduğu da tespit edildi. Bu gelişmelerin ardından, olayla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldı.