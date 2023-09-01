Bursa’da arkadaşıyla yemek yedikten sonra otomobilleriyle ayrılan iki arkadaş, motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşunlardan hedefi olan 2 kişiden biri ağır yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Köprübaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Arif Ç., arkadaşı Levent G. ile yemek yemek için bir restauranta geldi. İkili burada konuştuktan bir süre sonra otomobillerine binip ayrıldılar. Kısa süre sonra motosikletli şüpheliler Arif Ç.’nin otomobilini takibe alıp arka arkaya ateş açtılar. Kurşunların hedefi olan Arif Ç., ensesinden yaralanırken, o esnada arkadaşı Levent K.’da yan sokakta otomobilli şahısların ateş açması sonucu yaralandı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ederken, yaralılar Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.