Olay Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişindeki ihracat yapan tırların parkında meydana geldi. Tırları denetleyen gümrük memuru, 2 tırın dorsesinde yüklü suntaların üzerinde ayak izleri olduğunu fark edip polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli olan 3 TIR'ı didik didik aradı. Aramalarda TE 2200AI plakalı tırın dorsesinde yüklü suntaların içine saklanan 3 kaçak göçmen yakalandı. İran uyruklu 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Göçmenlerin tırın dorsesinde Makedonya'ya gitmeyi planladıkları öğrenilirken, ekipler gelmeden kısa süre önce başka bir tırın dorsesinden çıkan 3 diğer kaçak göçmenin yaya olarak kaçtıkları öğrenildi. Polis ekipleri kaçan 3 şahsı arıyor.

Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ