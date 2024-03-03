Bursa’nın Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi’nde gözlerinden yaralanan bir köpek ihbarı alan Nilüfer Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü ekipleri, köpeği 3 hafta sonra yakaladı. Ormanlık bölgede sürekli kaçan sokak köpeği Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne getirildi ve ‘Cingöz’ adı verildi. Yapılan detaylı analizler sonucunda köpeğin gözlerinin oyulduğu ve sırtında bir havalı tabanca ya da tüfek saçması bulunduğu tespit edildi. 7 yaşında olan Cingöz’ün gözleri kurtarılamasa da bundan sonra yaşamı bir barınakta garanti altına alındı. Cingöz’e bunu yapan kişi ya da kişiler ise polis tarafından araştırılıyor.

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü’nde görevli Veteriner Hekim Ayşe Yazıcı, Cingöz’ün son durumu ve yapılan operasyonlar hakkında bilgi verdi. Yazıcı, "3 hafta önce olmuş bir olay. Bize geldiğinde bir hekim olarak şok olduk. Gözlerindeki travmaya sebep olanları şu anda polis ekipleri araştırıyor. Hayvanın iki gözü de yok, maalesef erimiş. Nasıl bir şiddete maruz kaldığını bu verilerle anlatmak mümkün değil. İlk günlerde görmüş olsak bu hayvanın gözlerine neler yapıldığını anlatabilirdik. Gördüğüm ve bildiğim tek bir şey var. Bir şiddet uygulanmış bunun sonucunda da sahipsiz hayvan da olsa artık sokakta yaşayamayacak. İnsanları ve canlıları artık göremeyecek. Vücudunun bazı noktalarında havalı tabanca mermileri bulduk. Gözleri görmeyen ve artık sokakta yaşaması mümkün olmayan bir canlının görme kabiliyetini ortadan kaldırmanın insanlık açısından nasıl bir değeri olduğunu ben Türk halkına bırakıyorum" dedi.

"Vicdanen yaralanmış durumdayım" diyen Veteriner Hekim Ayşe Yazıcı, "İster hayvan, ister insan olsun hiçbir canlının böyle bir şiddeti hak ettiğine inanmıyorum. Sürekli ihbar alıyorduk. 3 haftadır arkadaşlarımız peşinde ama yakalayamıyordu. Sürekli ormanlık araziye kaçıyordu. Yakaladıktan sonra ameliyatını yaptık. Göz yuvaları yanmış. Hayvana şiddetin yasalaşmasını istiyorum. Hayvanın genel durumu çok kötü. Tedavi süreci tamamlandıktan sonra sokağa bırakamayacağımız için sivil toplum kuruluşlarından destek istedik. Onlar da seve seve alabileceklerini söylediler. Sevgiye ve ilgiye ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA