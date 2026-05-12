Sakarya'da polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 8.95 gram kokain ele geçirilirken 40 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan müşterek çalışmalarda T.F. (40) isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Yapılan üst aramasında şüphelinin üzerinden 8.95 gram kokain ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.