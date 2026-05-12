AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, teknoloji ve havacılık alanında dünya çapında ses getiren Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ederek, şampiyon öğrencilerin sevincine ortak oldu. TÜBİTAK tarafından düzenlenen 18. Uluslararası MEBROBOT Yarışması'nda 'RC Sabit Kanat Uçak' kategorisinde dev rakiplerini geride bırakan genç kâşifler, projelerini Milletvekili Canbey'e tanıttı.

505 takım arasından zirveye çıktılar

Toplam 25 ülkenin katılım sağladığı ve 505 takımın kıyasıya mücadele ettiği yarışmanın en zorlu kategorilerinden birinde Edremitli gençler kürsüyü kimseye bırakmadı. Yarışmada dünya 1.'si olan 'Şehit Hamdi Bey İHA Takımı' ile dünya 2.'si olma başarısı gösteren 'Kocaseyit İHA Takımı' üyelerini tek tek tebrik eden Canbey, gençlerin milli teknoloji hamlesine sunduğu katkının önemine değindi.

'Gökyüzüne iz bırakan gençler'

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Dr. Mustafa Canbey, teknoloji üreten gençlerle gurur duyduklarını ifade ederek şunları söyledi:

'Teknoloji üreten, gökyüzüne iz bırakan gençlerimizle bir araya geldik. 505 takım arasından dünya birincisi ve ikincisi olarak ülkemize ve Balıkesir'e büyük gurur yaşatan evlatlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Azimleri, disiplinleri ve milli teknoloji vizyonumuza kattıkları değer çok kıymetli. Türkiye Yüzyılı'nı; üreten, geliştiren ve hayal kurmaktan vazgeçmeyen bu gençlerimiz inşa edecek.'

Okul idarecileri ve danışman öğretmenlerle de görüşen Canbey, İHA teknolojileri üzerine çalışan öğrencilerin çalışma ortamlarını inceledi. Gençlerin milli savunma ve havacılık alanındaki azimlerinin desteklenmeye devam edeceğini vurgulayan Milletvekili Canbey, başarılı öğrencilere ve ailelerine teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.