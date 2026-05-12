Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Eminkuyu'daki belediye şantiyesinde yeni araçları yerinde inceledi. Başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin de katıldığı incelemelerde belediyenin hizmet altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlar değerlendirildi.

Göreve geldikten sonra belediyede mali disiplini sağlayan Edremit Belediyesi, bütçe dengesini güçlendirerek öz kaynaklarıyla yatırımlarını sürdürmeye başladı. Yeni araç yatırımlarıyla birlikte belediyenin hizmet gücü artırılırken, özellikle çöp taşımada uygulanacak yeni sistemle ciddi ekonomik tasarruf elde edilmesi hedefleniyor.

Belediye bünyesine katılan 3 yeni semi treyler sayesinde günlük ortalama 250 ton atık daha hızlı ve ekonomik şekilde Havran Katı Atık Aktarma İstasyonu'na taşınacak. Daha önce 6 kamyonla gerçekleştirilen taşıma işlemi artık tek bir semi treyler ile yapılabilecek. Yaz aylarında günlük çöp miktarının 500 tona kadar ulaştığı Edremit'te, yeni sistem sayesinde hem yakıt tüketimi azalacak hem de zaman kaybının önüne geçilecek.

Ayrıca 2 camlı van araç, 1 otobüs ve 1 kamyonette belediyenin araç filosuna dahil edildi.

Yeni araçlarla birlikte belediyenin saha hizmet kapasitesi de güçlendirilmiş oldu. Temizlik, ulaşım ve teknik hizmetlerde kullanılacak araçların özellikle yaz sezonunda artan nüfus yoğunluğuna daha hızlı hizmet verilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada

Başkan Ertaş, 'Araç filomuza kazandırdığımız yeni semi treylerler ile günlük çöp taşıma kapasitemizi ciddi ölçüde artırdık. Daha önce 6 kamyonla taşınan atıkları artık tek bir semi treyler ile taşıyabiliyoruz. Yaz aylarında günlük çöp miktarının 500 tona kadar çıktığını düşündüğümüzde, bu sistem sayesinde hem zamandan hem de yakıttan büyük tasarruf sağlıyoruz' dedi.

Sadece çöp taşıma alanında değil, belediyenin genel hizmet kapasitesinde de güçlenmeye devam ettiklerini belirten Ertaş, '2 camlı van araç, 1 otobüs ve 1 kamyoneti de filomuza dahil ettik. Güçlü ekipman, güçlü altyapı demektir. Artık kendi ayakları üzerinde duran bir belediye anlayışıyla; laf değil iş üreterek, mazeret değil çözüm ortaya koyarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yol çalışmalarımızda kararlıyız, sahadayız ve hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz. Şehrimiz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Her şey daha güzel bir Edremit için' ifadelerini kullandı.