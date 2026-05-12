Kapıkule Sınır Kapısının karşısındaki Bulgaristan gümrük memurlarınca yapılan denetimde, Litvanya'dan Ürdün'e yük taşıyan Türk vatandaşı tır şoförü M.B.'nin üzerinde 1 kilo 336 gram altın bulundu.

Kapıkule karşısındaki Kaptan Andreevo Sınır Kapısına gelen yabancı plakalı tır sürücüsü, taşınan yükle ilgili evrakları ibraz etti. Gümrük ekipleri şüphe üzerine şoför üzerinde yaptıkları aramada, ceketin iki cebine gizlenmiş altın külçeler, bilezik ve altın paralar ele geçirdi.

Uzman incelemesinde ele geçirilen altınların farklı ayarlarda olduğu, toplam ağırlığının 1 kilo 336 gramı geçtiği ve değerinin yaklaşık 113 bin euro olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Türk vatandaşı sürücünün kefaletle serbest bırakıldığı öğrenildi. Şüpheli hakkında Bulgaristan'dan çıkış yasağı uygulanırken pasaportuna da geçici olarak el konuldu.