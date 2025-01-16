Bu kapsamda kullanılan 24 adet mobil hava kalitesi ölçüm cihazından elde edilen veriler, Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden vatandaşlara anlık olarak sunuluyor.

Daha sağlıklı, yaşanabilir ve yeşil bir Bursa hedefiyle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, temiz hava ve su için teknolojinin sunduğu tüm imkanlardan faydalanıyor. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 29 Haziran 2006 tarihli 19 sayılı genelgesi ile 13 Ocak 2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü (IKHKK) Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesi doğrultusunda, katı yakıtların denetimi ve idari yaptırımlar konusunda yetkilendirildi.



Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü de 17 ilçedeki ev ve işyerlerinden gelen 170 adet ısınmadan kaynaklanan hava kirliliği şikayetlerini değerlendirdi. Ayrıca hava kirliliği parametrelerinin ve gürültü kirliliğinin tespitine yönelik mobil izleme ağı oluşturuldu. Mobil hava kalitesi ölçüm cihazlarına sahip diğer ilçe belediyeleri de bu ağa dahil edilirken, ağın kent geneline yayılması sağlanmış oldu. Böylelikle Büyükşehir Belediyesi’ne ait 10 adet, Mudanya, Nilüfer ve İnegöl Belediyelerine ait 14 adet olmak üzere toplam 24 adet mobil hava kalitesi ölçüm cihazından anlık veriler elde edilmeye başlandı. Elde edilen veriler, Büyükşehir Belediyesine ait https://www.bursa.bel.tr/hava-kalitesi adresinden vatandaşlar tarafından takip edilebiliyor. Büyükşehir Belediyesi, tüm kentin hava kalitesinin anlık izlenmesi adına cihaz sayısının artırılmasını da hedefliyor.



Elde edilen verilere göre, en sağlıksız hava kalitesi İnegöl’de tespit edilirken, Kestel ve Nilüfer Çalı civarında hava kalitesi hassas olarak görüldü. Mudanya-Güzelyalı civarı, Nilüfer-Kayapa çevresi, Beşevler-Odunluk civarı, Samanlı-Vakıf civarı, Gürsu, İnegöl merkez mahallelerinde hava kalitesi orta olarak ölçüldü. Yine İnegöl’ün kuzey bölgeleri ve Yeniceköy civarı, Çelebi Mehmet-Çınarönü civarı ile Bursa şehir merkezindeki mahallelerin ise hava kalitesi iyi olarak tespit edildi.