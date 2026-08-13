Küçükçekmece Belediyesi Müzik Akademisi, 'Gezen Akademi Büyüyen Yetenekler' projesiyle müzik eğitimini mahallelere taşıdı. Beş farklı noktada gerçekleştirilen eğitimlere 8-18 yaş aralığında toplam 101 öğrenci katıldı. Çocukların müzikal yönlerini tanımalarına ve yeni yeteneklerin bulunmasına imkan sağlayan eğitimlerde, müzikal benlik ve ritim çalışmaları gerçekleştirildi.

Küçükçekmece Belediyesi, çocuk ve gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağlayacak çalışmaları ilçenin farklı noktalarında sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Müzik Akademisi tarafından hayata geçirilen 'Gezen Akademi Büyüyen Yetenekler' projesiyle akademinin uzman eğitmenleri mahallelerde çocuklarla buluştu.

5 farklı noktada eğitim verildi

Bir hafta boyunca her gün farklı bir mahallede gerçekleştirilen eğitimler; Kanarya Mahallesi Taziyeevi ve Çok Amaçlı Salon, Yarımburgaz Yaşam Merkezi, Kemalpaşa Semt Konağı, Halkalı Mahallesi Taziyeevi ve Çok Amaçlı Salon ile Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlendi.

Müzik Akademisi uzman eğitmenleri tarafından verilen eğitimlere toplam 101 çocuk ve genç katıldı. Program kapsamında katılımcıların müzikle olan ilişkilerini ve müzikal yönlerini keşfetmelerine yardımcı olacak uygulamalar gerçekleştirildi.

Çocuklar müzikal yönlerini buldu

Eğitimlerde çocukların kendilerini müzikal anlamda tanımaları ve ifade etmeleri hedeflenirken, ritim duyguları ve müziğe yönelik yatkınlıkları da gözlemlendi. 'Gezen Akademi Büyüyen Yetenekler' ile çocuklara müzikle kendilerini ifade edebilecekleri yeni bir alan açılırken, aynı zamanda ilçedeki yeni yeteneklerin ortaya çıkarılarak Müzik Akademisi ile buluşturulması amaçlandı. Mahalle eğitimlerinde ortaya çıkarılan çocuklar, Küçükçekmece Belediyesi Müzik Akademisi'nin yetenek sınavlarına yönlendirildi.