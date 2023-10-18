Meteoroloji, Bursa için 5 günlük hava durumu tahminini yayımlamıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa'yı bugün sağanak yağış bekliyor. Bursa'da gün içinde en düşük sıcaklık 13° olarak ölçülürken en yüksek sıcaklığın 17° olacağı bekleniyor.

Perşembe günü en düşük sıcaklık 7° olarak ölçülürken gün içerisinde hava parçalı bulutlu geçecek. En yüksek sıcaklık ise 21° olarak ölçüldü.

Cuma günü sabah saatlerinde hava sıcaklığının 10° olacağı tahmin edilirken gün içinde havanın az bulutlu olacağı bekleniyor.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?

İnegöl halkını bugün sağanak yağış bekliyor. En düşük sıcaklık 9° olarak ölçülürken, en yüksek sıcaklık 15° olacak.

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ